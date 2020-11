Aeroporto Costa d’Amalfi, Consiglio di Stato sblocca i lavori

“La Campania avrà finalmente un secondo aeroporto. Accogliamo con favore la sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, consente la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto di Pontecagnano. Grazie al nostro Governo e all’impegno di una filiera istituzionale che ha visto all’opera i gruppi regionale e parlamentare del Movimento 5 Stelle, in stretta collaborazione con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri abbiamo ottenuto in pochi mesi quanto precedenti governi nazionali e regionali non sono riusciti a realizzare in vent’anni. A seguito di un ricorso al TAR su questioni ambientali prodotto da alcuni residenti le procedure erano infatti bloccate da alcuni mesi”. Lo annunciano il Consigliere regionale Michele Cammarano e la Senatrice Felicia Gaudiano

“Con la sentenza di oggi, che testimonia la bontà del progetto, riprendiamo a lavorare con la consapevolezza dell’importanza dell’opera e del suo valore strategico per tutta la provincia di Salerno. Grazie al ministro Toninelli abbiamo sbloccato i fondi necessari per recuperare un’infrastruttura bloccata da decenni e sulla quale tutte le forze politiche locali avevano speculato. Far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica, alla luce di un incremento esponenziale del numero di voli nella nostra regione”.

È stata finalmente resa pubblica la tanto attesa pronuncia del Consiglio di Stato che respinge integralmente e definitivamente il ricorso presentato da alcuni cittadini in merito alla compatibilità ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”. Accanto alla soddisfazione per la sentenza, di cui peraltro eravamo fiduciosi vista la completezza e l’esaustività del progetto sotto il profilo ambientale, resta purtroppo l’amarezza di aver perso ben 9 mesi per i necessari interventi per l’adeguamento ed il potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale: un’opera volano di sviluppo per l’intero territorio e resa per qualche tempo ostaggio dei singoli interessi di un pugno di ricorrenti. L’auspicio è che ora si possa volare spediti dritti verso la meta e completare nel più breve tempo possibile tutti gli interventi utili a far funzionare con tutta la sua potenzialità il nostro aeroporto. La rete aeroportuale campana sta per concretizzarsi.