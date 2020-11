Covid, decesso a Carinaro

“Oggi Carinaro piange insieme alla sua famiglia la dipartita del nostro caro concittadino. Tutti quanti noi ci stringiamo a Voi in segno di unione e vicinanza. In questo giorno così triste per la nostra comunità vede ancora crescere il numero dei contagi”. Così il sindaco Nicola Affinito.

“Da poco sono arrivate le comunicazioni dei dati aggiornati in data odierna dei tamponi processati dalla task force COVID Regione Campania e dal dipartimento di prevenzione UOPC di Aversa pervenute tramite PEC al Comune. Si aggiungono ulteriori dodici (12) casi di positività e due (2) di guariti. Dai dati pervenuti si nota come la contagiosità attualmente, avviene,come già più volte ripetuto, nei nuclei familiari. Per tale ragione chiedo a tutti di rispettare in famiglia e fuori dal nucleo familiare le disposizioni anti COVID, soprattutto, se dovessero esserci positivi nel nucleo familiare è consigliato vivamente mettere in atto tutte le precauzioni necessarie. Deve prevalere oggi più che mai prudenza coscienza con una piccola dose di sacrificio che poi ci consente di ritornare a vivere liberamente. Insieme possiamo farcela”.