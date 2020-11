Cesa. Covid, ‘Regione Campania aveva comunicato una serie di nominativi inesistenti’

“I guariti di oggi sono 7, un nostro concittadino è stato dimesso dall’ospedale. Gli attuali positivi sono 293, un numero inferiore a quello di ieri. Ciò è dipeso da una serie di motivi: La Regione Campania aveva comunicato una serie di nominativi inesistenti. Provando a chiamare le persone, per sincerarmi delle condizioni di salute, ho iniziato a notare che erano numeri di telefono associati già ad altre persone. In pratica hanno inviato una serie di nomi, inesistenti, associati a Codice Fiscale, data di nascita ed indirizzo di persone già comunicate. Per cui abbiamo dovuto ripulire la lista in nostro possesso”. Lo dichiara il sindaco Enzo Guida.

“I nuovi positivi si bilanciano con le guarigioni. Questa mattina, molti nostri concittadini, sono stati chiamati dall’Asl per recarsi alla postazione “drive in” di Teverola. Questa azione ci consentirà di avere, nei prossimi giorni, altre guarigioni. Abbiamo dato la disponibilità a svolgere una analoga iniziativa Cesa e, quindi, nei prossimi giorni dovremmo avere notizie. Di questo passo, con un dato che scende, dovremmo scongiurare il pericolo di essere dichiarati “zona rossa”. Però dobbiamo fare ancora dei grandi sforzi ed avere la massima attenzione. Dobbiamo: Usare la mascherina in maniera corretta; Rispettare il distanziamento; Lavare spesso le mani ed evitare di toccarsi naso e bocca; Evitare contatti superfluei, uscire se necessario; Evitare contatti o visite a persone anziane. Ulteriore raccomandazione per chi è in attesa dell’esito del tampone: non dovete uscire di casa.Infine domani ci dovrebbero essere delle novità in materia di servizio 118 e di assistenza alle persone. Rinnovo l’appello a consegnare le bombole di ossigeno alle Farmacie. E’ difficile trovarle, se le avete in casa e non vi servono, restituitele, sono indispensabili per altre persone. Possiamo farcela se ognuno di noi farà la propria parte”.