(FOTO) Aversa. Colpito da malore in strada, 118 arriva dopo due ore

Un uomo in pericolo di vita per un grave malore, l’ambulanza del 118 si presenta dopo circa due ore e il paziente è messo in gravissimo pericolo.





E’ successo quest’oggi alle 11 circa ad Aversa, in via B. Croce. L’uomo, mentre si trovava in strada, ha accusato un malore: immediatamente è stato soccorso da due giovani medici ed alcuni passanti. I presenti hanno chiamato il 118 che più volte ha riferito di ambulanze non presenti in zona. Dopo ennesimi tentavi, durati circa 2 ore quindi intorno alle 13, personale del 118 è giunto da Riardo.