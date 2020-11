Aversa. Assembramenti incontrollati, Golia: “Ci vuole buonsenso ma mi aspetto collaborazione da Forze dell’Ordine ed Esercito”

“Oggi abbiamo 60 nuovi casi rispetto a ieri, pertanto al momento ad Aversa abbiamo 969 casi attualmente positivi. Mentre vi scrivo, vedo foto del traffico della serata ad Aversa, nei comuni vicini, di Caserta come di Napoli. Forse non si è compreso che il virus corre e in questo momento stare in giro senza meta e senza un motivo non è sicuro. Evidentemente non hanno visto le file fuori all’ospedale. A queste persone consiglio di ascoltare la testimonianza di una signora che è stata in diretta con me su Instagram oggi pomeriggio che raccontava lo strazio di un’ambulanza che non arrivava e che è poi è giunta…da Marcianise. E del resto anche questa domenica ha visto molti luoghi di ritrovo particolarmente affollati. Badate bene: al momento nessuno vieta di andarsi a prendere il caffè o comprare i dolci o la camicia, ma poi si torna a casa. Purtroppo, credetemi a malincuore, almeno ad Aversa deve essere così per i prossimi giorni”. Così il sindaco Golia.

“I luoghi affollati rappresentano rischi molto più che potenziali, basta guardare i numeri che abbiamo. E non è la Ztl il problema, perchè con una giornata come quella di oggi vi immaginate cosa ci sarebbe stato? Ora non c’è l’alibi della “passeggiata” o della “scusa della chiacchiera”. Mi dispiace, ora non possiamo permettercelo. Siamo perfettamente consci di cosa voglia dire togliere la Ztl alla mobilità pedonale soprattutto alle famiglie che giustamente risentono anche della chiusura del parco Pozzi. Ma almeno fino al 14 – ripeto, mi dispiace – deve essere così. Dopodiché già stiamo lavorando a una modalità d’accesso al parco dedicata esclusivamente a famiglie con bambini e persone con disabilità. Ma adesso, almeno per la validità dell’ordinanza che ho firmato, vi chiedo pazienza e collaborazione. Sull’argomento controlli, resto dell’idea che con i soli agenti di Polizia Municipale che abbiamo a disposizione non è immaginabile gestire un altro weekend con questi volumi e per questo confido in un maggiore contributo delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito che già fanno tanto, ma la situazione nei comuni diventa complessa se non c’è percezione di questa presenza. Basterebbe la collaborazione di ognuno certo, ma purtroppo assistiamo sempre più a situazioni di incoscienza tale che a questo punto spero vengano prese in seria considerazione – da chi di dovere – misure e controlli più rigidi, nell’interesse di tutti”.