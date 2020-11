(VIDEO) Basket. Virtus Salerno, Tortù: “Dalla Supercoppa risposte positive: ora testa al campionato”

Un punto di riferimento da tre stagioni, oggi ancora di più visto che per qualche settimana Lorenzo Tortù terrà in prestito i gradi di capitano da Maggio. Un ruolo di pressione, ma al tempo stesso stimolante. Un po’ come quando devi giocare un derby, come quello vinto dalla Virtus Arechi Salerno sabato sera al Pala del Mauro di Avellino grazie anche ai 29 punti di uno scatenato Tortù: “Siamo una squadra in costruzione ed abbiamo avuto diverse assenze, ma nonostante questo abbiamo provato a mettere subito in pratica il credo del nostro coach – il pensiero dell’ala forte -. Dovendo fare un primo bilancio credo che le risposte date siano state più che positive, dispiace per la mancata qualificazione che volevamo ottenere ma al tempo stesso siamo comunque contenti per l’ultima vittoria ottenuta contro Avellino che dedichiamo ai nostri tifosi. Sappiamo bene quanto ci tengono a questa partita”.

Due vittorie e una sconfitta nel girone Q della Supercoppa Centenario che non hanno purtroppo permesso ai blaugrana di ottenere il passaggio del turno, ma questo ad ogni modo non ha minimamente inciso sulla crescita della squadra che ora dovrà iniziare a concentrarsi esclusivamente sul campionato: “Vero, ora abbiamo alcune settimane a disposizione per poter lavorare attentamente sulla prossima stagione di Serie B – afferma Tortù -. Ma l’augurio è che il campionato inizi davvero, abbiamo voglia di ricominciare a tutti gli effetti. Noi, intanto, siamo già pronti per scendere in campo”.