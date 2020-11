Usa 2020, Biden è il 46esimo presidente

Alle 17.30 ore italiane con la ‘chiamata’ (l’assegnazione, ndr) dello stato della Pennsylvania da parte dei network americani nei confronti del candidato dem, Joe Biden è ufficialmente il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America.

La all-news americana CNN ha assegnato la Pennsylvania a Biden, quest’ultimo è presidente eletto anche secondo l’Associated Press e Nbc.

L'”ufficialità” arriva anche da Biden che su Twitter, ha aggiornato lo status come ‘President Elect (Presidente Eletto), ha voluto ringraziare gli americani: “Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani. Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente”.

L’ex numero 2 di Barack Obama ha superato e raggiunto il famoso ‘magic number’ ovvero i 270 grandi elettori che servono per essere eletto Presidente. Con i 20 grandi elettori della Pennsylvania, aggiunto ai 253 già conquistati, quindi 273, gli hanno permesso di arrivare al traguardo presidenziale. Biden potrebbe fare l’allungo in termini dei grandi elettori in quanto sono ancora in scrutinio gli Stati del Nevada e della Georgia.

Kamala Harris entra nella storia: è la prima vicepresidente donna della storia americana.

Da New York a Washington esplode l’entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi.

Joe Biden e Kamala Harris sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

Sarà un segno del destino, sarà pura coincidenza ma il 7 novembre è una data che resta fortemente legata a Joe Biden perché non solo segna la sua elezione a 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America ma pensate bene il 7 novembre 1972 fu eletto, col 50.48% (116,006 voti), Senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello stato del Delaware (Biden risiede a Wilmington, ndr), incaricato che ha conservato sino al 2009.