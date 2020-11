Succivo. Covid, controllo del territorio da parte dei Carabinieri: il ringraziamento del sindaco Colella

“Ringrazio sentitamente le Forze dell’Ordine per l’impegno, per l’efficienza operativa e per la professionalità profusa in questa emergenza Covid-19 attraverso i controlli di sicurezza a tutela dell’intera comunità. Ringrazio in particolare i militari della locale Stazione Carabinieri di Sant’Arpino e della Compagnia Carabinieri di Marcianise. Il mio apprezzamento e della comunità succivese vi arrivi con affetto e stima”. Così il sindaco di Succivo, Gianni Colella.