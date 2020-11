Finanziamenti europei, Campolattano: “Bando per individuare professionisti che intercettino a titolo gratuito contributi per il Comuni”

«Se davvero si vuole promuovere un rilancio della città, è indispensabile incrementare la capacità di intercettare risorse e finanziamenti. La macchina comunale, da sola, non riesce ad assolvere a questa funzione e, per questo, in alcune circostanze, abbiamo perso possibilità per la nostra Maddaloni. Non si tratta di voler attribuire colpe o responsabilità, ma si vuole semplicemente evidenziare una situazione che si è venuta a determinare e della quale paga il prezzo più alto la città. Un organico comunale ridotto all’osso tra pensionamenti e quota 100 va aiutato in questo compito». Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Italia Viva Maddaloni Angelo Campolattano.

«E’, per questa ragione, che propongo al sindaco di pubblicare un bando per individuare una figura che lavori ad intercettare risorse e finanziamenti per il Comune, partecipi ai bandi e si preoccupi di drenare risorse per la nostra comunità. Si potrebbe adottare la formula che viene usata in diverse amministrazioni, una collaborazione a titolo completamente gratuito con il professionista che percepisce una percentuale solo in caso di ottenimento del finanziamento. Potremmo pubblicare un bando per una short list attraverso la quale individuare le figure disposte a collaborare con la nostra città. Figure capaci di aiutarci a recuperare denaro risultano oggi indispensabili per il Comune di Maddaloni visto che si apre una nuova stagione di finanziamenti regionali ed europei nella quale dobbiamo essere necessariamente protagonisti. Per ottenere risorse in molti casi è necessario che l’ente risponda esclusivamente al bando. In alcune circostanze, per i problemi di organico che abbiamo è successo che non lo abbiamo fatto, lasciandoci sfuggire contributi utili alla nostra comunità. Tutto questo non può succedere più e, per questo, va individuato in tempi rapidissimi un modo per non farci trovare impreparati. Nelle prossime ore sottoporrò al sindaco e agli uffici una bozza di bando da pubblicare per individuare questi professionisti».