Covid, sindaco Guida: “Disponibilità per un drive-in tamponi a Cesa”

“Il bilancio di oggi è stabile. Sono 298 gli attuali positivi ed anche se, lentamente, aumento i guariti. Ci sono tanti cittadini in attesa dei tamponi di riscontro”. Così il sindaco Guida.

“Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che domani, a Teverola, si tenga un altro “drive in” per eseguire i tamponi direttamente in macchina in condizioni di sicurezza (leggi qui). Ho già dato la disponibilità perché un altro drive in si faccia al più presto a Cesa. Vi chiedo di essere prudenti, di evitare uscite inutili, visite non necessarie a casa di altri, incontri non di indispensabili. Soprattutto evitiamo di avere contatti con persone anziane: sono loro quelli più a rischio”.