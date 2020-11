Aversa. Nemmeno l’ordinanza con ‘limitazioni’ e ‘restrizioni’ non ferma la passeggiata in via Roma

Nemmeno l’ordinanza con ‘restrizioni’ e ‘limitazioni’ emanata ieri dal Sindaco Golia (leggi qui) ha fermato la passeggiata in via Roma. Sono tante le foto e i post che in queste ore circolano sui social. Assembramenti, nessun distanziamento. La gente di Aversa, ha disatteso l’ordinanza del sindaco, anzi è come se contrariata avvesse deciso riversarsi in strada, paralizzandola. Forse pochi controlli, anzi assenti ma c’è anche da dire che in questo caso è mancato il senso civico di molti cittadini non curanti del pericolo come quello del covid-19.