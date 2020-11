Aversa. Assembramenti in via Roma, Romano: “Trovare nuove soluzioni”

“La città di Aversa ha vissuto un’altra difficile giornata. L’amministrazione comunale ha sperimentato una soluzione per evitare assembramenti in città. Il primo cittadino ha deciso di: – chiudere il parco Pozzi; -abolire la ztl; – inibire la frequentazione della piazza Vittorio Emanuele, piazza Principe Amedeo e piazza Paul Harris. Così facendo ha fatto confluire il traffico veicolare e pedonale in via Roma creando un ingorgo di pedoni e autoveicoli. La richiesta resta quella già sottoposta in settimana: Individuare nel Parco Pozzi l’unica vera piazza della città. La superficie di 10.000 mq., la sua fruibilità e la zona delimitata, consente di essere frequentata tranquillamente dai cittadini soprattutto se viene garantita la sicurezza con la presenza di drappelli di forze dell’ordine durante tutto il tempo di apertura a quello di chiusura. Ripristinare la Ztl dalle ore 17 alle ore 20 e 30 durante la settimana e dalle ore 17 alle ore 22 dal venerdì alla domenica”. Così Roberto Romano, consigliere comunale M5S Aversa.

“Emettere una ordinanza di divieto di frequentazione della città da parte dei minori, se non accompagnati dai genitori dal giovedi alla domenica. Infine chiedere la presenza dei militari e della protezione civile nelle zone sensibili della città. Non ultimo prestare maggiore attenzione alla sanità locale, intensificando gli sforzi sull’attività dei tamponi da parte dell’asl con l’ausilio delle forze militari richieste sul territorio. Convocare una riunione con tutti i candidati sindaci della passata competizione elettorale e formare una task force sui problemi della città determinando un governo cittadino di salute pubblica, coinvolgendo tutta la città e le eccellenze del territorio. Solo così potremo affrontare questa guerra invisibile che sta compromettendo la vita nostra e delle generazioni future”.