Usa 2020, no fly zone a Wilmington: rafforzata scorta a Biden

Con i risultati ancora in bilico e in fase di conteggio, testa a testa in alcuni stati, è in corso una fase di preparazione qualora arrivasse l’ufficialità del raggiungimento del ‘magic number’ ovvero 270 grandi elettori che decretea Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti.

Un nuovo “spazio aereo di difesa nazionale” ristretto è stato istituito sulla casa del candidato democratico Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. La Federal Aviation Administration già mercoledì, il giorno dopo le elezioni generali, aveva ordinato la limitazione temporanea del volo; oggi è attiva una nuova no-fly zone nel raggio di un miglio che dovrebbe terminare il prossimo mercoledì mattina. La FAA afferma che lo spazio aereo è stato temporaneamente limitato anche al vicino Chase Center, dove è pronto il palcoscenico per un possibile discorso di vittoria di Biden – se alla fine dovesse vincere le elezioni presidenziali.

I servizi segreti hanno inviato non solo altri agenti a Wilmington, Delaware, in previsione di una potenziale vittoria presidenziale di Joe Biden ma anche il protocollo presidenziali alle autorità locali dove l’ex vicepresidente di Obama sta seguendo l’evolversi della situazione.