Sorrento. Covid-19. Cittadini positivi o in quarantena, regole per conferimento rifiuti

Stop alla raccolta differenziata per i cittadini di Sorrento positivi al coronavirus o in isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio. E’ quanto prevede il procotollo varato dal Comune di Sorrento, in accordo con l’Unità di crisi e con la collaborazione della società di igiene urbana Penisolaverde.

Per i pazienti positivi o per i residenti in quarantena, scatta l’obbligo di conferire tutti i rifiuti nel sacco nero dell’indifferenziato, utilizzando 2 o 3 buste di raccolta resistenti, una dentro l’altra, per ridurre il rischio di contagio. Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente utilizzando dei guanti monouso, che andranno poi gettati tra i rifiuti indifferenziati.

Per il ritiro dei sacchetti, che avverrà il mercoledì e la domenica, a partire dalle ore 16, basterà contattare la società Penisolaverde ai numeri 0818773443 o al 3488885370.