Covid, drive-in tamponi a Teverola per i comuni del Distretto 18

Domenica 8 novembre, nell’area mercato di Teverola in via Roma I traversa, sarà allestito un ‘drive-in’ per effettuare tamponi molecolari naso-faringei. Dalle ore 9:00 i test saranno eseguiti nell’abitacolo della propria vettura. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini dei comuni facente parte del Distretto 18: Teverola, Carinaro, Gricignano d’Aversa, Cesa, Succivo e Sant’Arpino che sono stati contattati telefonicamente dell’Asl.

“Accelerare i tempi per effettuare il tampone deve essere un obiettivo primario. Ci sono tantissimi concittadini che da settimane aspettano il test, una situazione che rende ancor più complicato il lavoro di contenimento e tracciamento del virus. Per questo motivo con il direttore sanitario del Distretto 18, dottor Luigi Caterino, con il responsabile del Team Covid, dottor Vincenzo Grella, e di concerto con il Dr. Gennaro Caserta, presidente del consiglio comunale abbiamo deciso di intervenire allestendo un drive-in”, ha dichiarato il sindaco di Teverola Tommaso Barbato. “Dobbiamo mettere in campo – ha aggiunto Barbato – ogni strumento possibile per velocizzare le procedure, liberare i cittadini guariti e tracciare al più presto nuovi possibili contagiati”.

“Purtroppo, tantissimi parenti di soggetti positivi non hanno ancora effettuato il test. Una situazione che rischia di rallentare il lavoro di tracciamento e contenimento del contagio – prosegue il primo cittadino -. Per questo abbiamo deciso di intervenire, sperando, nelle prossime settimane, di mettere in campo altre iniziative per accelerare i tempi e garantire risposte più celeri ai cittadini. Lavoriamo senza sosta nella speranza di frenare l’ondata, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi prego, per l’ennesima volta, agiamo responsabilmente. Da stasera, vi annuncio, controlli in strada per verificare il nuovo coprifuoco. Insieme ce la possiamo fare. Nelle prossime ore, invece, nuove misure drastiche di concerto con il COC“.