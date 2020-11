Cesa. Muore per covid, sindaco Guida: “E’ una giornata triste”

“E’ un’altra giornata triste. Un’altra persona è deceduta per via del Covid. Si tratta di un nostro concittadino ricoverato in ospedale. Il virus è stato, anche in questo caso, più forte. A fine giornata racconto un bilancio sempre più drammatico”. Così il sindaco Enzo Guida.

“Nonostante le guarigioni che si registrano, il numero degli attuali positivi è 297. Crescono, purtroppo, anche i nostri concittadini ricoverati in ospedale. Diventa sempre più difficile, dalle segnalazioni che mi giungono dai cittadini, ricevere a casa l’autombulanza o riuscire a mettersi in contatto col servizio 118. Ed in queste ore si sta materializzando un’altra emergenza: la mancanza di bombole di ossigeno. Il virus crea problemi respiratori e sono aumentati i casi di persone che hanno bisogno di aiuti alla respirazione. L’appello è quello di restituire le bombole che si hanno in casa se non servono. Ciò può essere di aiuto agli altri. Spero di potervi dare, nei prossimi giorni, notizie più confortanti”.