Trentola Ducenta. Covid, pugno duro di Apicella: ‘divieto assembramento giovani’ e ‘chiusura standard comunale via Degli Olmi’

“Nel comunicare la notizia dei nuovi 27 casi di positività al Covid, registrati oggi e che fanno salire il totale dei contagiati del territorio Comunale a ben 337, vi informo anche che, sulla scorta delle segnalazioni operate dalla Polizia Municipale, ho disposto, con due diverse Ordinanze”. Così il sindaco Apicella.

Nel dettaglio: “il divieto assoluto di assembramento dei giovani o altre persone nelle seguenti strade: via Nunziale Sant’Antonio, via Delle Querce, prima traversa di via Delle Querce, via Degli Olmi e tutte le strade componenti il Parco Affinito e la chiusura dello standard comunale adibito a campo di calcetto, sito in via Degli Olmi. Il continuo aumentare dei contagi locali, non ci consente di abbassare la guardia nell’adozione di tutte quelle misure che possano rallentare la diffusione del Coronavirus. Sono certo che il disagio sarà ben comprensibile e di facile sopportazione considerati gli effetti che produrrà.”