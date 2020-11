Lusciano. Storie da Covid, muore senza cure: ‘ospedali pieni, ogni tentativo è andato vano’

“Dalla tabella dei dati di oggi dell’ASL risulta un totale di 193 casi positivi nel territorio di Lusciano ma purtroppo da poco ci è giunta la triste notizia di un’altro nostro concittadino deceduto per COVID-19. Da ieri, insieme con la famiglia, visto che le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente, stavamo lottando per trovare un posto in ospedale per provare a curarlo, ma l’ASL e gli ospedali sono oramai strapieni di lavoro e di ammalati anche gravi ed ogni tentativo oggi purtroppo è andato vano. Alla famiglia e i parenti del deceduto la vicinanza e le sentite condoglianze mie e di tutta l’Amministrazione”. Così il sindaco Nicola Lusciano.

“Questo porta il numero dei deceduti per COVID-19 nel territorio di Lusciano ad un totale di 4. Come Sindaco, cittadino, marito e padre di due figli ed allo stesso tempo anche io figlio, non tollero che una persona possa morire così, in un niente e senza avere la possibilità di essere curato. È inaccettabile! Cari concittadini forse è davvero giunto il momento che contro questo perfido Virus non si può più scherzare nè tantomeno ignorarlo; dobbiamo combatterlo con tutta la civiltà possibile e rispettando tutti i divieti, i limiti e le chiusure che lo Stato, la Regione Campania e noi come Amministrazione del Comune di Lusciano decidiamo di ordinare per il bene di tutta la comunità. Abbiamo pochi mezzi a disposizione per questa invisibile battaglia e sono delle semplici azioni che però davvero possono salvarci: Indossare sempre la mascherina; Lavare frequentemente le mani; Rispettare il distanziometro tra le persone; Rimanere a casa ed uscire solo se necessario; Evitare di far uscire le persone anziane; Evitare luoghi affollati.