Covid, uso mascherina e mancata sanificazione aula Montecitorio: Sgarbi denuncia Fico in Procura

Vittorio Sgarbi ha depositato stamane alla Procura della Repubblica di Roma un esposto contro il presidente della Camera Roberto Fico.

Due gli episodi per i quali Sgarbi, attraverso l’avvocato Giampaolo Cicconi, chiede di aprire un’inchiesta; il primo riguarda la mancata sanificazione dell’aula di Montecitorio che dovrebbe essere effettuata dopo ogni 3 ore; il secondo riguarda la certificazione medica prodotta dallo storico e critico d’arte con la quale i medici, in ragione delle sue condizioni di salute (cardiopatia e rinite cronica) sconsigliano l’uso della mascherina per le difficoltà respiratorie che questo provocherebbe”.

Non solo: nell’esposto Sgarbi denuncia come, nonostante non abbia opposto alcuna resistenza, sia stato portato via dall’aula “coercitivamente”, strattonatone trascinato di peso, incuranti dunque degli effetti che un simile stress avrebbe potuto procurare sul suo stato fisico.

Nell’esposto Sgarbi chiede così alla Procura “se le sopra evidenziate condotte integrino o meno la violazione delle disposizioni di legge dettate in materia di salute del lavoratore e se (nonostante l’esistenza e la produzione del certificato medico citato a firma dott. Zamboni) l’avermi espulso e portato, con forza, fuori dall’Aula comporti altre ipotesi delittuose a carico del Presidente e/o di altri soggetti che hanno con lui concorso”.