Covid, Uniti per Cesa: “Stima e rispetto per gli operatori sanitari”

Il gruppo ‘Uniti per Cesa’, rappresentato in Consiglio comunale da Ernesto Ferrante, Carmine Alma, Paola Verde ed Amelia Bortone, esprime solidarietà e h vicinanza ai medici, agli infermieri e a tutte le persone che lavorano in campo sanitario, le quali stanno facendo un grandissimo lavoro nonostante la situazione di assoluta emergenza.

“Il personale sanitario – dicono i consiglieri comunali – merita stima e rispetto per il delicato ruolo che ricopre ed ha bisogno di tranquillità e sostegno, visto e considerato che rischia ogni giorno per salvaguardare la vita degli altri. Siamo stanchi di ascoltare e di leggere prediche per pura demagogia. Le persone impegnate in prima fila nelle strutture sanitarie non hanno bisogno di invasioni di campo e di consigli non richiesti. Il virus va affrontato con professionalità e competenza da chi è preposto a farlo. Improvvisarsi medici, infermieri e specialisti in materia per qualche minuto di visibilità, non serve a nulla. Ciascuno svolgesse il proprio lavoro con serenità. Uniti per Cesa si augura che questa fase critica possa finire quanto prima, con un progressivo ritorno alla normalità”.