Covid a Carinaro, incremento contagi: ordinanza del sindaco Affinito

“Il bilancio aggiornato è il seguente: oggi 15 nuovi casi positivi e 7 persone guarite; Totale casi attuali: 102; Totale guariti: 8; Deceduti: 0. I dati sono aggiornati in data odierna in base alla comunicazione dei tamponi processati dalla task force COVID Regione Campania sia dal dipartimento di prevenzione UOPC di Aversa e pervenuta tramite PEC al Comune. Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica e alla luce dell’incremento dei contagi negli ultimi giorni, questa mattina, come ormai si protrae dall’inizio dell’emergenza,si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per attuare provvedimenti restrittivi volti a limitare la diffusione del contagio nel paese e per promuovere nuove iniziative che possano contribuire a soddisfare le esigenze e a soccombere alle difficoltà dei cittadini che stanno affrontando questi momenti complicati e concitati”. Così il sindaco Affinito.

Visto il verbale del COC del 05.11.2020, il Sindaco con ordinanza n.38/2020, con decorrenza dal 06.11.2020:

ORDINA

Divieto di sostare in piedi, nonché di usufruire delle panchine presenti in piazza Trieste, via Trieste e via Papa Giovanni XXIII al fine di evitare assembramenti;

Divieto nei Bar del gioco delle carte e/o giochi da tavolo;

Chiusura dei circoli ricreativi, culturali, sociali ludici e politici;

Apertura della villa comunale dalle 08,30 alle ore 12,00 con ingresso contingentato al fine di evitare assembramenti;

Predisporre dal 10.11.2020 al 31.12.2020 lavaggio con additivo sanificante e spazzamento meccanizzato di tutto il territorio comunale, secondo calendario che verrà pubblicato;

Riattivazione del numero telefonico mobile del CoC e attivazione di una mail per ricevere segnalazioni inerenti a positività, guarigioni e informazioni connesse all’emergenza;

Demandare al comando di PM per un maggiore controllo del territorio, per la verifica delle normative anti-Covid 19, coadiuvati dalla Protezione Civile che provvederà alla sensibilizzazione della cittadinanza,

Attivazione servizio assistenza per le famiglie che presentano casi di positività e per effetto impossibilità ad eventuali acquisti di beni di prima necessità e farmaci.

“I servizi sociali del comune svolgono tra i vari servizi un’attività di contatto quotidiano con i cittadini positivi al covid, fornendo loro assistenza e supporto – continua il sindaco Affinito -. Come promesso, cercheremo di non lasciare nessuno da solo! E’ fondamentale rispettare le regole e vi esortiamo a restare a casa il più possibile. Al momento l’allerta e la prevenzione devono restare alte. Vi esortiamo alla massima prudenza evitando inutili assembramenti. Deve prevalere oggi più che mai prudenza e coscienza guidate da una forte dose di pazienza”.