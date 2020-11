Covid, 844 casi totali ad Aversa

“Oggi il bollettino dell’Asl ha fatto registrare 41 nuovi casi positivi e nessun guarito. Siamo dunque a quota 844 casi attualmente positivi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“L’Asl grazie alla collaborazione dell’Esercito ha attivato un servizio di drive-in su prenotazione nel parcheggio di via Santa Lucia. Qui i cittadini potranno effettuare il tampone senza scendere dall’auto come richiesto nei giorni scorsi (leggi qui). La Regione ha annunciato una nuova ordinanza del Governatore De Luca che confermerà le misure più restrittive in vigore (leggi qui). Oggi ho inviato una lettera al direttore sanitario del Moscati Correra perchè sono preoccupato dall’accorpamento dei reparti e per ribadire la richiesta di rinforzi per il personale. Richiesta che avevo già fatto al direttore generale Russo nelle scorse settimane. Non c’è solo il Covid e dobbiamo tutelare la salute di tutti (leggi qui). Sempre oggi ho fatto il punto con i capogruppo consiliari e domani chiederò al Prefetto rinforzi per la nostra città perché ogni misura restrittiva diventa inutile senza controlli. Nel pomeriggio abbiamo anche firmato una convenzione con 4 associazioni di Guardie Zoofilie su cui ha lavorato sodo l’assessore Caterino, che ringrazio. Ci aiuteranno a controllare il territorio soprattutto sul versante ambientale e del benessere animale. Una risorsa in più contro i tanti incivili che sono deturpano il territorio”.