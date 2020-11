Teverola. Covid, il sindaco Barbato scende in campo come infermiere

“Sto ricevendo tante richieste di aiuto dai miei concittadini. Mi sento con le mani legate e, per questo, la mia coscienza mi ha imposto di comunicare, questa mattina, al direttore sanitario del distretto n. 18, Dott. Luigi Caterino, la disponibilità – in qualità di infermiere in congedo per mandato sindacale – a prestare assistenza sanitaria ai miei concittadini, in maniera gratuita, risultati positivi al TFN per COVID-19. Il tempo di sbrigare qualche adempimento burocratico e si scende in campo. In prima linea. Al fianco di chi ha bisogno! La verità, disincantata e pura, è e sarà sempre la stessa (il mio motto): ‘Le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano’. Forza cittadini, sono con voi!”. Così il sindaco di Teverola, Tommaso Barbato, infermiere in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa ha deciso di scendere in prima linea per prestare assistenza ai suoi cittadini.