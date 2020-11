Aversa. Storie da Covid, ‘se non viene il 118, vado io al Pronto Soccorso’

Nuove segnalazioni che arrivano alla nostra redazione sull’emergenza sanitaria che ha colpito anche la struttura 118 con ritardi.

Ecco il messaggio:

“Mio suocero ha bisogno dell’ossigeno, ho chiamato l’ASL, il team Covid ma nessuna risposta. Provo col 118 (che mi ridanno i numeri della mia ASL territoriale e del team covid) e mi dicono che hanno in sospeso circa 20 telefonate. E’ una situazione insostenibile. Non si può morire di disorganizzazione. Le farmacie di Aversa e dell’Agro Aversano non hanno bombole disponibili, forse in arrivo tra qualche giorno. Ci dicono che non dobbiamo raggiungere i Pronto Soccorso ma vista la situazione, sono pronto a sfidare le regole e i divieti, ed andare al PS”.