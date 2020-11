Accorpamenti reparto, tagli posti letto e trasferimenti personale, sindacati: “E’ in serio pericolo esistenza Presidio Ospedaliero di Aversa”

La nota delle sigle sindacali CGIL-CISL-UIL-FIALS-NURSING-UP sull’emergenza sanitaria da covid-19 riguardante l’ospedale di Aversa.

Ecco la nota:

Le scriventi OO.SS., nel prendere atto delle disposizione di servizio a firma del Direttore Sanitario Aziendale ASL, nelle quali si impone ad horas la sospensioni di attività, gli accorpamenti delle UU.OO., dei trasferimenti di Infermieri, medici e personale di vario ruolo presso altri reparti e strutture ospedaliere della provincia di Caserta, rappresenta quanto segue:

Questi provvedimenti, mettono in serio pericolo l’esistenza stessa del Presidio Ospedaliero di Aversa, compromettendo la continuità dell’assistenza ai degenti e ai cittadini dell’agro Aversano e in tutta la Provincia, proprio adesso che il Covid-19 sta dilagando; Contraddicono tutto quanto si è detto finora sul potenziamento della rete Ospedaliera e dei Territori, riducendo ancor più i livelli minimi di assistenza.

Evidenziamo alle SS.LL l’attuale preoccupazione sopraggiunta a queste OO.SS proprio questa mattina sulla triste situazione del servizio di Emergenza 118 territoriale, confermando che su alcuni mezzi di soccorso sono sprovvisti di operatore professionale esperto (infermieri).

Riteniamo che in Questo territorio, già di per sé penalizzato da sempre, con l’intero stravolgimento del Presidio Ospedaliero di Aversa, siamo seriamente preoccupati per la salute Pubblica dei cittadini locali e dell’ interland Casertano, ricordando che il Presidio Ospedaliero ed i Distretti Territoriali fronteggiano e assistono un bacino di utenza enorme, calcolando anche le chiusure dei Pronto Soccorso degli Ospedali di Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, diventati Ospedali solo per malati Covid-19, si ritrova ad assistere anche una metà di pazienti del territorio Casertano e in parte anche di Napoli Nord.

Da dati sicuri e certificati, riteniamo che questo presidio non debba essere assolutamente privato delle sue risorse umane, già esageratamente ridotte.

Nei fatti, ricordiamo alle SS.LL, che il personale in servizio presso il Presidio in oggetto già ha subito un taglio notevole fatto causato dalla pandemia Covid-19 per contagio correlato.

Alla luce di quanto sopra, le scriventi OO.SS., chiedono alla S.V. l’immediata revoca dei provvedimenti adottati.

Alle SS.LL che leggono per conoscenza, si chiede di attivarsi con tutte le risorse, in carattere d’urgenza e con ogni forma d’azione ad evitare questo disastro sanitario annunciato!

Coordinatori FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, NURSING UP e FIALS – Caserta