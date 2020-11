Uccellagione, blitz Guardie NOGRA a Casal di Principe: sequestrato materiale

Nella mattinata di ieri, le Guardie Zoofile Ambientali Venatorie NOGRA della Provincia di Caserta guidate dal Dirigente Provinciale Eschilo Giannetti, nel corso di un servizio di Vigilanza Venatoria nella zona di Casal di Principe, hanno rinvenuto materiale non consentito atto all’uccellagione.

I trasgressori, forse allertati dalla presenza delle Guardie Venatorie, abbandonavano il tutto e si dileguavano nelle campagna circostanti.

Il materiale rinvenuto corrisponde 2 reti di circa sei metri; 4 aste per alzare la rete di circa un metro; 3 una grande e due gabbie piccole; un martello; chiodi lunghi 20 cm; camera d’aria per bicicletta per far girare la rete; filo lenza per muratore edilizia verde; richiamo acustico colore bianco di marca DRIWEI; microfono gelato nero di marca V8; 2 zainetti uno di colore nero e uno giallo senza marca.