Trentola Ducenta. Al via i lavori messa in sicurezza del ponte della superstrada

“Domani mattina, facendo seguito alla originaria segnalazione ed i ripetuti solleciti, avranno inizio i lavori per la messa in sicurezza del ponte della superstrada in corrispondenza di via Merenda, già via Alifana”. Lo comunica il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella.

“Al fine di agevolare l’esecuzione di questi importanti lavori, si renderà necessario bloccare sia il traffico veicolare quanto quello pedonale. Trattandosi di una struttura non posta nella competenza Comunale, non abbiamo potuto fare altro che segnalare l’inconveniente ai Vigili del Fuoco ed alla Provincia di Caserta e sollecitare quest’ultima alla più rapida risoluzione del problema. Finalmente, domani si comincerà”.