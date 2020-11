Covid, nuovi contagiati a Casaluce: anche un bimbo di poco più di un 1 di vita

“Anche oggi, ho ricevuto l’esito di altri tamponi effettuati nei giorni scorsi da alcuni nostri concittadini ed 8 sono purtroppo risultati positivi al Covid-19. Tra gli 8 contagiati, con profonda tristezza, comunico che c’è un bambino di poco più di un anno di vita”. Così il sindaco Tatone.

“Ho contattato telefonicamente le persone contagiate. Alcuni mi hanno riferito di essere asintomatici ed altri, di avvertire solo sintomi influenzali con la perdita del olfatto e del gusto. Attualmente nel nostro comune ci sono 84 positivi (dati ufficiali comunicati dall’ASL allo scrivente). Siamo tutti provati da questa pandemia e dalla pressione mediatica a cui siamo sottoposti, e non è mia intenzione contribuire ad accrescere la paura, ma è doveroso prendere atto del livello di gravità a cui è arrivato il contagio ed essere maggiormente responsabili verso se stessi e gli altri, limitando al minimo gli spostamenti e rispettando meticolosamente tutte le norme di prevenzione. Ribadisco che, nel caso in cui una persona risulti positiva al COVID-19, deve rimanere in isolamento, unitamente ai conviventi e alle persone che hanno avuto un contatto diretto. I Familiari conviventi con esito del tampone negativo, che sono entrati in contatto con il convivente positivo, devono rimanere assolutamente in isolamento. Esiste un protocollo e deve essere rispettato”.