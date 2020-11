Covid, 677 casi ad Aversa. Sindaco Golia: “Ho sollecitato ASL per comunicazioni più puntuali”

“Oggi ci sono stati comunicati 97 nuovi casi e 12 guariti, pertanto ad Aversa abbiamo 677 casi attualmente positivi. Una cifra che desta non da ora preoccupazione in noi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Lo scorso weekend ho scritto nuovamente alla Asl per chiedere comunicazioni più puntuali. È ormai generalizzato il disorientamento di noi sindaci a fronte di dati non univoci e comunicazioni tardive. Attendo, come tutti voi, le comunicazioni del Presidente Conte in merito al nuovo DPCM. Trapelano informazioni che immagino anche voi conosciate, ma ritengo sia giusto aspettare l’ufficialità del decreto per condividere ogni riflessione. Il consiglio che rinnovo a tutti è di restare in casa e di uscire solo per necessità e urgenza. Comprendo che bar, ristoranti e negozi siano aperti, ma a maggior ragione usciamo di casa facciamo quello che dobbiamo fare e torniamo a casa. Non abbiamo alternative”.