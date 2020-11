Covid, nuovi casi nell’Agro Aversano

Nuovi casi da covid-19 si registrano nell’Agro Aversano.

CARINARO, le parole del sindaco Affinito: “Le Autorità Sanitarie mi hanno purtroppo notificato altri 5 (cinque) casi di corona virus sul nostro territorio. Riepilogando i casi accertati nella nostra comunità, ad oggi sono 53 (cinquantatré) con gli ultimi 2 (due) guariti. L’Asl mi ha comunicato che ha fatto il monitoraggio e la mappatura dei contatti delle persone contagiate. I pazienti sono stati messi in isolamento dal responsabile sanitario dell’Asl mentre i suoi familiari devono restare in sorveglianza attiva. Al momento l’allerta e la prevenzione devono restare alte. Vi esorto alla massima prudenza evitando inutili assembramenti anche nei diversi nuclei familiari per evitare la diffusione del contagio e la formazione di eventuali focolai”.

CESA, le parole del sindaco Guida: “200 è il numero dei positivi attuali. Un numero impressionante per la nostra comunità. Oggi, finalmente, ci sono giunti i dati dei tamponi svolti presso i laboratori privati. Abbiamo appreso, ad esempio, di nostri concittadini positivi magari già da 14 giorni, senza che il Sindaco, autorità sanitaria locale, sapesse nulla. Al fine di recuperare questi ritardi, chiediamo ai diretti interessati o ai familiari, di segnalere direttamente a noi i casi di positività. Il numero così elevato ci rende difficile anche provare a contattare i singoli cittadini. Proviamo a fare tutti gli sforzi possibili”.

A Teverola invece sono 118 i positivi attuali come si evince dalla grafica pubblicata dal comune di Teverola.

A Casapesenna, sono 51 i positivi attuali come da schema grafico.

CASALUCE, le parole del sindaco Tatone: “Ho ricevuto l’esito, di altri 5 nostri concittadini risultati positivi al Covid-19. La situazione attuale nel nostro Comune è la seguente: abbiamo 76 casi positivi, in quanto 3 persone precedentemente risultate positive, sono completamente guarite. Preciso inoltre che i numeri dei contagiati da me riportati, sono esattamente quelli che mi comunica in via ufficiale l’ASL. Se qualcuno dovesse notare qualche discordanza numerica, ciò è da imputare ad un eventuale ritardo, comprensibile, visto il lavoro immane che sta svolgendo, da parte della stessa asl che, molto spesso al numero totale dei contagiati, non sottrae, quelli che nel frattempo sono guariti. Mi preme fare un ulteriore chiarimento, non polemico; ad ogni comunicazione giornaliera da parte dell’Asl relativa ai nostri concittadini, risultati positivi, volontariamente, raggiungo telefonicamente ognuno di loro per accertarmi delle condizioni di salute e far sentire la mia vicinanza per quanto possibile. Ovviamente mi riferisco a comunicazioni ufficiali contenenti generalità e recapiti telefonici, pertanto in mancanza dei suddetti dati, tralascio involontariamente qualcuno! Siamo quotidianamente in attesa dell’esito di numerosi tamponi. Come sempre, mi appello al Vostro buon senso e vi invito ad indossare sempre la mascherina, a rispettare il distanziamento fisico, a lavare frequentemente le mani ed evitare assolutamenti assembramenti”.