Covid, a Villa di Briano ‘3 ospedalizzati ed un nuovo deceduto’

“Devo purtroppo rilevare che, da un approfondimento maggiore da noi effettuato direttamente sul territorio, tra i nostri concittadini contagiati emergono almeno tre ospedalizzati, nonché un ulteriore decesso, non conteggiato nei dati ASL. La tabella riporta, pertanto, i numeri ufficiali comunicati dalle ASL, ma, secondo i dati in nostro possesso, il numero dei decessi dovuti al Covid-19 è purtroppo pari a 2. Negli ultimi giorni, nel nostro comune, stanno rapidamente aumentando i casi con sintomatologie acute e quindi i primi casi di ricovero”. Così il sindaco Della Corte.

“Le ASL sono in affanno, pertanto vi invito a non innescare alcuna polemica, perché servirebbe solo a peggiorare le cose. Vi devo, anzi, ancora una volta invitare a rispettare sempre più rigorosamente le indicazioni. Le ASL e gli ospedali campani sono vicini al collasso! Conosciamo tutti la situazione della sanità campana. I dati sono allarmanti. Troppi ricoveri e troppo spesso per contagi causati da atteggiamenti irresponsabili di persone che continuano ad ostinarsi ad uscire senza mascherina, riunirsi tra amici e famiglia, festeggiare, senza rispettare alcuna prescrizione! Inoltre sono a conoscenza di casi di contagio da covid, anche di giovane età, che hanno avuto sintomatologie forti, proprio nel nostro comune. Dunque non parliamo solo degli anziani, il rischio è per tutti, a qualsiasi età. Comportamenti troppo disinvolti, potrebbero rischiare di portare la nostra sanità in una situazione irreversibile, nella quale veramente si troveranno costretti a scegliere chi curare e chi lasciar morire. Vi invito pertanto ancora una volta ad indossare correttamente la mascherina, disinfettare e lavare spesso le mani, rispettare ogni indicazione prevista dalle ordinanze regionali e dai dpcm”.