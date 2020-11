Gigi Proietti in terapia intensiva, è grave

Proprio alla vigilia del suo ottantesimo compleanno, Gigi Proietti sarebbe ricoverato in terapia intensiva in una clinica a Roma. A darne notizie, la versione online del quotidiano IlTempo.

Secondo quanto riportato, per l’attore non si tratterebbe di un ricovero collegato al Covid-19 bensì per problemi cardiaci. Le sue condizioni sarebbero grave. La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute.

Già in passato l’attore romano, diventato celebre per il ruolo del Maresciallo Rocca o di Bruno Fioretti detto Mandrake nel film Febbre da Cavallo, fu ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma, dopo aver accusato una forte tachicardia.