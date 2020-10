Stati generali M5S, Grimaldi: “No all’alleanza PD”

Oltre 8 mila iscritti, centinaia di persone riunite contemporaneamente negli incontri in corso di svolgimento in tutte le regioni italiane, e anche nei 5 continenti, per quello che – sottolineano fonti del M5S – si afferma come il più grande evento politico on line mai realizzato in Italia: gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle sono partiti ufficialmente venerdì 23 ottobre con incontri nelle province di 5 regioni (Campania, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Sicilia) e con la riunione degli iscritti residenti all’estero.

La conclusione del percorso avverrà il 14 e 15 novembre con un appuntamento nazionale, sempre on line, al quale prenderanno parte 305 rappresentanti, scelti direttamente dai territori, suddivisi in iscritti non portavoce, portavoce a livello europeo, nazionale e regionale, portavoce comunali e municipali, scritti-portavoce residenti all’estero.

Agli stati generale dei 5Stelle parteciperà anche l’onorevole Nicola Grimaldi precisando che sulla votazione del quesito sull’alleanza del PD voterà nettamente un no.