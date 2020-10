Elezioni Ordine Infermieri Caserta in un albergo di Aversa, 4 consiglieri scrivono al Prefetto

“Visto che in questi giorni (30-31 ottobre e 1 novembre), in una struttura alberghiera cittadina si stanno svolgendo le elezioni per il rinnovo del direttivo dell’Ordine degli Infermieri Professionali – fanno sapere i 4 consiglieri -, tenuto conto dell’elevatissimo numero di persone che si stanno recando in città per espletare il proprio diritto di voto e, considerato il potenziale rischio di diffusione del Virus chiediamo il rinvio delle votazioni. Tutti coloro i quali abbiano già espresso il loro voto, vengano tracciati e sottoposti a procedure di “tampone” con scopi epidemiologici al fine di scongiurare una maggior diffusione del Virus . Tale richiesta rappresenta una volontà di preservare quanto più possibile l’incolumità dei nostri concittadini e dei cittadini della provincia, limitando il più possibile la diffusione virale, lasciando da parte qualsivoglia senso “politico” che involontariamente potrebbe essere celato dietro tale preoccupazione”.