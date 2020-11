Aversa. Raccolta straordinaria rifiuti, Caterino: “Tra 15gg il subentro della nuova ditta”

“Abbiamo lavorato tutto il giorno oggi e siamo riusciti a servire gran parte della città. Domani sarà effettuato un altro intervento straordinario per completare le zone che sono rimaste scoperte”. Così l’assessore all’ambiente Elena Caterino sulla raccolta straordinaria di rifiuti in città.

“Stiamo vivendo un periodo particolare con il passaggio di cantiere che si è concluso positivamente ma la nuova ditta ha bisogno di 15 giorni per organizzare il cantiere e pertanto il servizio sarà effettuato ancora dalla Senesi. Le criticità registrate negli ultimi giorni sono dovute non solo alle difficoltà organizzative della ditta ma anche alle assenze per malattia registrate negli ultimi giorni e all’emergenza Covid con più di 500 casi da servire con il servizio porta a porta con una specifica procedura che abbiamo messo in atto a tutela dei cittadini. Abbiamo ottenuto un risultato epocale e manca davvero poco per partire con il nuovo servizio, con la comunicazione, con le isole ecologiche interrate, con il centro di riuso per gli ingombranti e con tutte le altre novità alle quali stiamo lavorando. Ci auguriamo anche di partire al più presto con le attività ambientali che avevamo in programma e che abbiamo dovuto sospendere a causa dell’emergenza Covid”.