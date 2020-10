Atti di microcriminalità a Trentola Ducenta, il sindaco allerta il Prefetto

Venerdì sera sono state distrutti i finestrini delle auto dei due consiglieri comunali di Trentola Ducenta, Michele Ciocia e Vittorio Marino.

“Penso che il problema sicurezza debba essere affrontato con energia e determinazione. Esprimo solidarietà per quanto accaduto ai consiglieri, ma anche a tanti cittadini del territorio, che hanno vissuto e vivono situazioni analoghe – dice il sindaco Michele Apicella – . Tali atti, di assoluta natura delinquenziale, vanno condannati senza riserve. Alle Forze dell’Ordine indirizzo il mio personale plauso per tutto quanto già stanno facendo, talvolta in condizioni non certo favorevoli. Purtroppo, carenza di personale e limiti di turnazioni orarie non consentono una adeguata vigilanza del territorio in tutte le ore del giorno e, soprattutto, della notte. Non tarderò, dopo essermi confrontato anche con gli amici Sindaci dei Comuni limitrofi, ad informare anche il Signor Prefetto ed il Signor Questore di Caserta su questo stato di fatto al fine di individuare strategie efficaci, atte a ridurre questo fenomeno”.