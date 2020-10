Villa di Briano. Covid, RPVdB: “Situazione sta diventando drammatica, Sindaco adotti con urgenza nuove misure”

Il movimento cittadino Rivoluzione Popolare per la Rinascita di Villa di Briano chiede che siano presi provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del contagio sul territorio comunale.

“Alla giornata di oggi vi sono circa ottanta positivi sul territorio comunale e i dati sono ormai in costante crescita, una situazione questa che in un piccolo paese come il nostro non può che non metterci in allerta – fanno sapere dal movimento cittadino -. Chiediamo al sindaco Luigi Della Corte di organizzare un tavolo tecnico con l’Asl di Caserta affinché venga fatto lo screening dei cittadini sul territorio comunale facendo riferimento al modello Drive-in già adottato dai paesi limitrofi. Inoltre chiediamo che vi siano maggiori controlli da parte delle forze di Polizia Municipale perché nell’arco della giornata sono ancora numerosi gli assembramenti nei pressi di bar, piazze e dell’Ufficio Postale. La situazione dei contagi intra i dipendenti della casa comunale è l’ultimo atto di una situazione che se dovesse perdurare ci porterà diritti al lockdown cittadino con risvolti disastrosi sia per i cittadini che per l’economia del territorio fatta di numerose e fiorenti attività commerciali”.