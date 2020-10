Covid, sanificazione ambulanze e personale nel parcheggio ASL Aversa via Santa Lucia: insorge il SAUES

Stop alla sanificazione delle ambulanze e del personale delle postazioni SAUT di Curti ed Aversa nel parcheggio delle auto del Distretto Sanitario di Aversa di via Santa Lucia. Lo chiede all’Asl di Caserta il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco.

“In quell’area – spiega Ficco – transitano non soltanto i dipendenti del distretto sanitario ma, liberamente, anche i cittadini. Peraltro parliamo di un luogo nel quale, oltre a mancare un locale per la svestizione dell’equipaggio, non è stata circoscritta l’area né suddivisa per percorsi ‘pulito’ e ‘sporco’ delle autoambulanze, né viene assegnata ai medici la ‘doccetta’ per la sanificazione del proprio vestiario”. “Invitiamo dunque l’Asl ad affrontare e risolvere tempestivamente la questione riservandoci tutte le iniziative sindacali del caso qualora riscontrassimo una ulteriore e irresponsabile inerzia”, conclude Ficco.