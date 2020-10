Covid, Gallo: “Disponibili ristori per lavoratori marittimi precario”

“Finalmente, da un paio di giorni anche i lavoratori marittimi precari possono richiedere i ristori fino a 1200 euro previsti dal decreto Agosto. L’Inps ha infatti concluso il proprio iter e diffuso la circolare che attiva questa facoltà dopo l’approvazione del decreto Agosto”. Lo comunica il deputato del M5S Luigi Gallo.

“Adesso che questa situazione è stata definita, lavoreremo per portare a questo comparto ulteriori risorse e agevolazioni, prima fra tutte un sostegno concreto alle attività di formazione professionale obbligatoria. Inoltre, dobbiamo fare in modo che il precariato, molto diffuso in questa categoria a causa dell’uso abnorme dei contratti a tempo determinato, diminuisca o che, comunque, vengono estese le normali tutele anche a questi lavoratori”.

“Il Pil italiano è andato meglio del previsto: questo dimostra che le misure prese dal governo in primavera sono state lungimiranti e che siamo riusciti a imprimere una forte accelerazione alla crescita economia nel breve periodo di tregua che il virus ci ha concesso in estate – lo afferma in una nota il deputato cinquestelle Luigi Gallo, componente della commissione Bilancio della Camera -. Dobbiamo continuare con questa costante e parallela attenzione a economia, salute e scuola : è necessario il massimo impegno da parte di tutti per contenere il contagio limitandoci alle misure appena introdotte ed evitare le chiusure totali dei settori produttivi. Se infatti dopo più di due mesi di lockdown la nostra performance è questa significa che le aziende italiane resistono con i nostri aiuti sul mercato. E’ nostro compito sostenerle come abbiamo fatto con i fondi a fondo perduto per evitare che qualcuno banchetti con le nostre PMI e dobbiamo continuare ad aiutarle nell’innovazione e negli investimenti per adeguarsi a questi momenti difficili”.