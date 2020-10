Covid, 517 casi totali ad Aversa. Sindaco Golia: “Usciamo solo se è necessario”

“Oggi nella nostra città abbiamo 138 casi positivi e 1 guarito, pertanto ad Aversa abbiamo 517 casi attualmente positivi. Al momento non sappiamo se l’altissimo numero di oggi è isolato o si tratta, ci auguriamo di no, della nuova tendenza dei numeri in città, aspettiamo il bollettino Asl di domani per un raffronto”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Oggi l’Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che l’indice RT, valore che calcola la capacità di replicazione dei contatti positivi, è arrivato a 1,7. Ritengo che siamo già abbondantemente “bombardati” mediaticamente per aggiungere ulteriori considerazioni, credo che la situazione sia ben chiara a tutti. In attesa di quelle che saranno misure più restrittive che verranno decretate a livello nazionale o regionale (ritengo inevitabile che oramai ciò avvenga), vi invito nuovamente ad uscire se e solo se c’è necessità ed urgenza ed evitate assolutamente strade, luoghi o locali affollati. Non è più il momento di puntare il dito e guardare sempre al comportamento degli altri, ora abbiamo la responsabilità di proteggere le persone a noi care restando in casa”.