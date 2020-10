Cetara. Covid, aumentano positivi: sindaco Della Monica ordina chiusura parziale

Stando dall’ultimo aggiornamento di ieri, 29 ottobre 2020, sono tutti sintomatici i 15 positivi al Covid-19 di Cetara, per quanto trattasi di sintomi lievi che ne consentono le cure domiciliari. Un numero considerato elevato, per un comune che conta poco più di duemila abitanti, che ha portato il primo cittadino, Roberto Della Monica, ad adottare sin da subito misure più drastiche, in vigore fino al 15 novembre.

Durante l’annuncio pubblico, avvenuto nella scorsa serata attraverso i canali social ufficiali, il sindaco ha anticipato la nuova ordinanaza che comunica la chiusura di scuole, uffici comunali, chiese e del cimitero nei giorni 1 e 2 novembre, nonché degli esercizi commerciali alle ore 14, con eccezione del sabato, in cui potranno restare aperti fino alle 18, mentre la domenica la chiusura sarà disposta per l’intera giornata; fanno eccezione le attività di ristorazione, per cui continuano a valere le direttive nazionali e regionali. Vietato, inoltre, l’accesso alla zona di Largo Marina, se non per raggiungere la propria abitazione, il luogo di lavoro o attività commerciali. Anticipato, infine, il coprifuoco alle 21, mentre nelle ore restanti, pur non essendoci un divieto della mobilità individuale, il sindaco Della Monica raccomanda vivamente di limitare le uscite ai soli motivi di necessità.