(VIDEO) C5. Napoli, mister Ferri: “Nato con questo club, felicissimo di continuare un percorso vincente”

Giocatore, dirigente, allenatore. Tutto quello che c’era da fare ha visto sempre in prima fila, dal primo giorno, Nicola Ferri. Di Fuorigrotta, col Fuorigrotta nel momento in cui il club è stato fondato. “Il mio percorso è iniziato principalmente da giocatore, poi con l’età ho intrapreso un ruolo diverso. Sono felicissimo di far parte del Napoli e grato al presidente che ha sempre creduto in me. Speriamo di coronare questo percorso con la promozione in serie A. Sono al fianco di mister Basile con la prima squadra, da pochi mesi collaboriamo, ma subito è nata una grande sintonia, è un tecnico di grande esperienza. Allenerò l’Under 19, c’è tanto da lavorare, è un gruppo tutto nuovo, sono convinto che faremo bene”.

E sul momento che si sta vivendo è consapevole delle difficoltà, ma non modifica le ambizioni della società: “Lavoriamo nel rispetto del protocollo provando a fare il meglio, il Futsal Fuorigrotta ha rappresentato il nostro quartiere, abbiamo mosso i primi passi così, ma Napoli ha un’importanza diversa. Siamo cresciuti tanto, la società non ci fa mancare nulla, i risultati si sono visti e sono sicuro che il presidente vorrà salire sempre più su”.