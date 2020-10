Covid, nuovi casi a Cesa e Carinaro

Si registrano nuovi casi a Cesa e Carinaro.

Carinaro. “Questa sera le Autorità Sanitarie hanno purtroppo notificato tre nuovi casi di corona virus sul nostro territorio. Riepilogando i casi accertati nella nostra comunità,con questi di oggi, sono a 34 . Di questi, tre di loro residenti a Carinaro ma domiciliari in comuni limitrofi. Dai dati pervenuti sono persone asintomatiche”. Così il sindaco Nicola Affinito.

“Domani mattina le persone contagiate saranno contattate dagli uffici servizi sociali per una verifica del loro stato di salute. Probabilmente anche il contagio di questi ultimi casi sono avvenuti in ambito familiare. Posso affermare che non siamo in una situazione critica da un punto di vista epidemiologico,dunque l’allerta e la prevenzione devono essere alte. Tutti noi siamo chiamati ad un senso di responsabilità, di comunità e di solidarietà che devono essere rispettati per farci sperare in un contenimento dei contagi e di circolazione del virus. Allora vi chiedo un ulteriore sforzo, rispettiamo le norme per la nostra sicurezza e per la nostra salute per permetterci di tornare a vivere appieno la nostra vita”.

Cesa. “Il bilancio di oggi è di 133 positivi, 12 in più rispetto ieri, registrando 4 nuovi guariti. E’ come sempre un bilancio fatto tenendo conto dei dati trasmessi dall’Asl e delle segnalazioni dei cittadini”. Così il sindaco Enzo Guida.

“E’ un bilancio destinato a crescere, per quelli che sono i segnali che ci arrivano, per il numero di persone che sappiamo essere in attesa di tamponi, per le preoccupazioni che esternano alcuni medici di base. Vi chiediamo di essere prudenti, nei rapporti con le fasce “più deboli”, utilizzando sempre la mascherina, stando a distanza, igienizzando le mani. Limitiamo le uscite veramente allo “stretto necessario””.