Covid, 344 casi ad Aversa. Sindaco Golia: “Preoccupa andamento crescita contagi”

“La Asl ci comunica 48 nuovi casi e 10 guariti. Pertanto ad Aversa abbiamo complessivamente 344 casi attualmente positivi. Più che della cifra complessiva che va sempre rapportata al numero della popolazione, preoccupa l’andamento dei nuovi contagi, una crescita esponenziale e significativa. Per questo è fondamentale rispettare le disposizioni. Evitate spostamenti non necessari e urgenti. Dobbiamo impegnarci affinché la crescita dei numeri si fermi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“In molti mi state chiedendo della “zona rossa”. Vi ho già detto che non è il Sindaco ad istituirla e tenete sempre conto che Aversa conta circa 51mila abitanti. Ma allo stesso tempo dobbiamo considerare che la curva epidemiologica ad Aversa, come nel resto d’Italia, è in sensibile ascesa. Dobbiamo tenere duro. Lo so che è complicato per tutti, ma non abbiamo altra scelta finché la medicina e la ricerca non troveranno la soluzione. Cito spesso i commercianti, gli imprenditori, chi ha perso il lavoro. Stasera rivolgo un pensiero ai fiorai, ai vivaisti che giustamente contavano sulla ricorrenza dei defunti per una boccata d’ossigeno. Vi siamo vicini. Per fortuna il cimitero resta sempre aperto (escluso 31/10 1-2/11) ed è sempre possibile portare un fiore ai nostri cari”.