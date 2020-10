Aversa. Accorpamento UOSD Gastroenterologia con UOC Medicina: preoccupazione del coordinamento Trapiantati e Trapiantandi di Fegato Agro Aversano

“Esprimiamo la preoccupazione per la disposizione del direttore sanitario del Presidio Moscati di Aversa che ha accorpato l’UOSD di Gastroenterologia con l’UOC di Medicina.Temiamo fortemente che da questa riorganizzazione, seppure dettata dalla necessità di reperire personale per la gestione della pandemia di Covid, alla fine si traduca in una riduzione o addirittura un’abolizione dell’assistenza a noi trapiantati di fegato”. Così Alfonso Iavazzo, coordinatore Trapiantati e Trapiantandi di Fegato dell’Agro Aversano.

“Siamo pazienti fragili; necessitiamo del monitoraggio e della valutazione periodica dei livelli dei farmaci anti-rigetto nel sangue. Abbiamo bisogno di un monitoraggio clinico per prevenire e curare le complicanze legate ai farmaci immunosoppressori che assumiamo (insufficienza renale,ipertensione arteriosa, diabete mellito). Più degli altri siamo esposti all’insorgenza di tumori per cui seguiamo un programma di diagnosi precoce annuale.Alcuni di noi necessitano della sommimnistrazione di immunoglobuline anti virus B per via endovena ogni 2-3 settimane. Chiediamo di non essere abbandonati; non vogliamo che la nuova organizzazione possa mettere a rischio la nostra salute. A tale proposito abbiamo chiesto un incontro urgente ai vertici aziendali per discutere della nostra assistenza specialistica. Non si può e non si deve morire per patologie non-covid per mancata assistenza”.