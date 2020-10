(VIDEO) Covid, sindaco Natale: “A Casal di Principe superata quota 200. Volontari per supporto ai positivi e tracciamento contatti”

“Stamattina mi sono recato al Distretto Sanitario 20, di cui Casal di Principe fa parte, ho incontrato i responsabili del distretto per capire cosa il Comune può fare lui per affrontare nel modo migliore una situazione estremamente delicata. Ci siamo accordati che costituiremo un gruppo di volontari, che dopo aver fatto una formazione presso l’azienda sanitaria provvederanno a fare le chiamate ai positivi per capire se hanno bisogno di qualcosa anche per controllare la quarantena e anche per cercare di aiutare nel tracciamento dei contatti e sottoporli al tampone”