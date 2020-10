Carinaro. Emergenza Covid, Coc emana nuove misure precauzionali

Si è riunito questa mattina nell’area tecnica il COC del comune di Carinaro, per definire le attività da porre in essere a seguito della seconda ondata dell’epidemia che nel territorio Comunale ha portato nel giorno 26.10.2020 un incremento esponenziale dei contagi. Alla luce di ciò, il Coc ha emanato diverse misure precauzionali per la tutela della salute pubblica.

Di seguito vengono riportate le misure adottate:

1) per la festività del trentuno Ottobre, primo e due Novembre il civico Cimitero resterà Chiuso;

2) dal 31/10/2020 il Mercato settimanale dovrà essere effettuato con apertura contingentata all’ingresso;

3) gli uffici Comunali saranno accessibili solo su appuntamento e che non dovranno superare le 5 persone/ora, salvo per la dichiarazione di atti di nascita e di morte, il Protocollo sarà accessibile in modalità telematica a mezza mail o PEC;

4) si da mandato al dec del servizio igiene urbana di fare l’ordine di servizio alla ditta appaltatrice per il lavaggio straordinario delle strade comunali;

5) al fine di evitare assembramenti, la villetta comunale sarà chiusa alle ore 19.00;

6) di demandare il comando di PM per un maggior controllo del territorio, per la verifica delle normative anti covid – 19;

7) il COC, inoltre, ha provveduto con l’ausilio degli uffici a contattare tutti i contagiati comunicati dall’ASL, appurando che le loro condizioni di salute sono tutte buone;

8) demandare all’ufficio sevizi sociali di monitorare i dati covid della platea scolastica.