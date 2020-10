Bonus disabili Ambito C6, comune Casaluce: ‘priorità in ordine all’età del richiedente’

Sono stati approvati dalla Regione Campania gli elenchi per il bonus Disabili per l’ambito territoriale C6 nel quale rientra il Comune di Casaluce. Il bonus Disabili è un contributo una tantum previsto dalla regione Campania per le persone con disabilità che non usufruiscono di altre misure di sostegno all’assistenza, come l’assegno di cura.



A concorrenza delle risorse disponibili assegnate dalla Regione, Casaluce – fanno sapere il sindaco Tatone e l’assessore Maddalena Zaccareiello – ha dato garanzia di priorità in ordine all’età del richiedente. Pertanto è stato possibile ammettere tutti i minori, mentre per gli adulti, scorrendo l’elenco per età, al momento è stato possibile far rientrare solo una parte di richieste in possesso della certificazione di gravità della disabilità, ovvero dell’art. 3, comma 3, della legge 104/ 92. I pagamenti sono effettuati direttamente dalla Regione e non dal Comune.