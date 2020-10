Aversa. Storie da Covid, “ancora senza tampone, ASL inefficiente. Per il Sindaco è tutto ok”

Un’altra segnalazione ci giunge da Aversa per l’odissea dei tamponi.

Ecco la testimonianza:

“E’ da Giovedì 22 c.m.che mio figlio purtroppo è risultato positivo al COVID 19 essendo un dipendente dell’ASL NA 1, fortunatamente ad oggi sta benissimo. Noi genitori, che viviamo con lui, non abbiamo avuto alcun sintomo e grazie a Dio stiamo bene. Il problema è questo: ho girato mari e monti (anche per la poco comunicazione delle Istituzioni locali) per trovare il numero del team COVID all’ASL di Aversa. Una volta trovato, sono da 2 giorni che chiamo senza che nessuno mi risponda: ora io e mia moglie siamo in quarantena fiduciaria, mio figlio dovrebbe fare il tampone di guarigione. Morale della favola: come dobbiamo buttare la spazzatura? Come dobbiamo comprare da mangiare e altro? Quello che mi chiedo se manco riusciamo a chiedere delle banali informazioni figuriamoci se fosse capitato il peggio, potevamo anche morire! Quindi non chiamiamola Asl: è il nulla. Altresì anche il sindaco di Aversa che fa proclami inerenti ai positivi, si faccia sentire e pensasse a cose utili per i cittadini. La salute è una cosa seria!”.