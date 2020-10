Napoli. Tv, domani la terza puntata di Good Vibes Talk condotto da Tina Raucci

Tutto pronto per la terza puntata di Good Vibes Talk: il nuovo programma televisivo in onda ogni martedì sera su Campania Felix Tv.

In trasmissione ospiti provenienti dagli ambiti più vari, sempre all’insegna del sorriso e dell’autenticità: dal mondo del cinema alla musica, social e sociale, passando per sport e storie reali, straordinarie nell’ordinario. A condurre è la giornalista Tina Raucci dagli studi di Napoli.

Nella scorsa puntata ospiti, ad esempio, la cantante Tonia Cestari, Alessandro Coppola con la fascia di Mister Special d’Italia e lo scrittore Roberto Della Ragione.

Nella puntata che invece andrà in onda domani, sui canali 210, 613 e 694 del digitale terrestre, altri ospiti d’eccezione.

In primis l’attivista Veria Parisi, fondatrice dell’associazione “Il sorriso è la tua Forza”: una realtà in prima linea per la promozione di attività di prevenzione contro il cancro al seno.

Spazio e tempi anche per la musica con i Psychopathic Romantics. Negli studi di Campania Felix Tv Mario Dust ed Augusto De Crescenzo della popolare band ci parleranno dell’album di grande successo Bread and Circuses, nonché del videoclip di Thank You, le cui note hanno unito tutti nel lockdown dei mesi primaverili.

Il terzo ospite, invece, sarà in collegamento da Montepulciano: l’imitatore e trasformista Andrea Bellotti, con le sue formidabili imitazioni. Infatti Bellotti riesce a coinvolgere tutti con i suoi mille volti, da Patty Pravo a Gianna Nannini, passando per Cristiano Malgioglio e Pupo.

Non resta che sintonizzarsi domani sera alle 21 su Campania Felix Tv, per seguire a Good Vibes Talk, Tina Raucci ed i suoi ospiti!

Le foto allegate sono state scattate dal rinomato professionista Pino Attanasio.